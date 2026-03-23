中高生美術展3月25日から東かがわ市で開催 「春の中高生美術展」と題して、香川県東かがわ市三本松の「ひとの駅さんぼんまつ」の1階で市内の3つの中学校と三本松高校の美術作品を展示します。 2025年に続いて2回目の開催で、中高生が自分たちの活動を地域に発信し、様々な世代が交流できる場所にしたいという思いから企画されました。 作品は25日～29日まで、午前8時30分から午後7時まで鑑賞できます。（最終日