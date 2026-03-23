台湾メディアの太報は22日、韓国メディアの報道を引用し、韓国の7人組男性グループBTSが音楽ストリーミングサービスのSpotify（スポティファイ）のグローバルチャートを席巻したと報じた。BTSは21日夜、約3年半ぶりとなるメンバー全員での復帰公演をソウル市内で開催。記事は同公演に世界が注目したことを紹介するとともに、これに先立って発表されたアルバム「ARIRANG」の収録曲（全14曲）がSpotifyのデイリーグローバルチャート