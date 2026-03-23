プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が23日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「塩パン」と書き出した本田さん。「好きな食べ物ランキング4位に躍り出ました！」とつづって塩パンにかじりつく自撮りをアップした。「お昼休みに秒で買い物へ！アイスホッケー時代は上手なお姉さんに憧れて真似して背番号12番でした！」とオフショットを披露。「自分メイク！お仕事で早朝にメイクしたけど