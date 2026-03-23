【モデルプレス＝2026/03/23】timelesz（タイムレス）の寺西拓人と橋本将生がアンバサダーを務めるスキンケアブランド「キールズ」の新ビジュアルが4月3日より全国のストアや公式SNSにて公開される。【写真】timelesz新メン「濡れ髪がセクシー」テーマパーク降臨ショット◆寺西拓人＆橋本将生、新ビジュアル公開今回のビジュアルは、キールズのアイデンティティを象徴する「ブリックウォール（赤レンガ）」が印象的なストア空間を