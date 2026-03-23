timelesz寺西拓人＆橋本将生、理想の肌を追求「キールズ」新ビジュアル公開
【モデルプレス＝2026/03/23】timelesz（タイムレス）の寺西拓人と橋本将生がアンバサダーを務めるスキンケアブランド「キールズ」の新ビジュアルが4月3日より全国のストアや公式SNSにて公開される。
【写真】timelesz新メン「濡れ髪がセクシー」テーマパーク降臨ショット
今回のビジュアルは、キールズのアイデンティティを象徴する「ブリックウォール（赤レンガ）」が印象的なストア空間を舞台に撮影。キールズのスタッフ「スキンプロ」による詳細な肌測定とカウンセリングを経て、理想の肌へと向かう寺西と橋本のポジティブな姿勢を切り取っている。（modelpress編集部）
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【写真】timelesz新メン「濡れ髪がセクシー」テーマパーク降臨ショット
◆寺西拓人＆橋本将生、新ビジュアル公開
今回のビジュアルは、キールズのアイデンティティを象徴する「ブリックウォール（赤レンガ）」が印象的なストア空間を舞台に撮影。キールズのスタッフ「スキンプロ」による詳細な肌測定とカウンセリングを経て、理想の肌へと向かう寺西と橋本のポジティブな姿勢を切り取っている。（modelpress編集部）
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