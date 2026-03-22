白衣の裏側ゆまさん（30歳、@kinniku0201）、その名が示す通り現役看護師でありながら性風俗店に勤務する女性だ。副収入で得たお金を貯蓄に回し、「将来はJICAがおこなう国際協力に参加したい」と話す。恵まれない地域の子どもたちのために思いを馳せる彼女の過去に迫った。◆父の暴力で手首の骨折したことも…穏やかな語り口が印象に残る女性だ。凄絶な過去とは結びつかないほどおっとりと話す。「激昂した父が母を目の前で殴り、