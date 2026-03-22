桜の開花が発表された横浜市内。各地でつぼみがほころび始めている＝２２日、同市戸塚区の柏尾川沿い横浜地方気象台は２２日、横浜の桜（ソメイヨシノ）が開花したと発表した。平年の開花日と同じだった昨年より３日早い。今後１週間ほどで満開になる見込みという。穏やかな天候となったこの日午後、同気象台（横浜市中区）の標本木で７輪の開花を確認した。気象台によると、横浜での桜の観測は１９５３年に始まった。最も早