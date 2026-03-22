働き方の変化によって、企業が副業を解禁しはじめ、自宅の一部を副業に活用するケースが増えています。自宅で副業をする場合、家賃などを経費化する仕組みを作ると、節税につながりお得です。そこで自宅を経費化する方法、そのために重要な「家事按分」の考え方、税務上のメリットを整理します。※画像はイメージ自宅関連の費用を経費にすることの節約効果副業が認められている企業に勤めていて、実際に小さな事業を営んでいる方も