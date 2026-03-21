“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界的に注目されている千葉県・市川市動植物園が21日、公式Xを更新。同日のパンチの様子を公開した。【動画】「見ていて微笑ましい場面が」ほっこり動画が公開された“パンチくん”投稿では、21日のパンチの様子として「飼育員『最近仲の良い年上のお友達と、同じ場所を見たり後をついて行ったり寄り添ったり...。見ていて微笑ましい場面が増えてきました。あ、今日もごはんモリモリで