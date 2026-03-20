（台北中央社）サッカー女子で来年開催のワールドカップ出場を懸けたアジアカップは19日、オーストラリアでプレーオフが行われ、台湾は北朝鮮に0-4で敗れた。今後は10チームで3枠のワールドカップ出場権を争う大陸間プレーオフに回る。今大会では準決勝に進んだ4チームと、準々決勝で敗れた後にプレーオフで勝利した2チームにワールドカップ出場権が与えられる。台湾は準々決勝で中国に敗れ、プレーオフに回っていた。前半はGK程思