GRAPHTは、27インチQD-OLEDパネル搭載のゲーミングモニター『GR2728OEL-BK』とストリーマーやゲーマーのデスク環境に特化した超小型コンデンサーマイク『GRAPHT Compact-Mic XLR Streamer Edition』を発売することを発表した。 【画像あり】QD-OLEDパネルと小型設計のマイクをチェック いずれもGRAPHTの『GRAPHT STANDARD』シリーズから登場する製品だ。以下は各製品を紹介