夏になると恒例の恐怖特番。芸能人が心霊スポットに行く企画は今も根強い人気だ。しかし、「心霊スポットに物見遊山で行ってはいけません」と、心霊研究家の池田武央さんは警告する。【写真】ワケあり心霊写真（除霊済みです）好奇心で心霊スポットに行くのは絶対にNG「事故現場や自殺の名所なども同じ。好奇心で訪れると、霊は『自分を知ろうとしてくれている』と思い、助けを求めて寄ってくるんです。応えられないと霊は害を及