松本裕樹とともにチーム合流野球日本代表「侍ジャパン」の一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場していたソフトバンクの近藤健介外野手と松本裕樹投手が19日、みずほPayPayドームでの全体練習に参加した。明るい表情で汗を流し、練習後には近藤が取材に応じ、WBCを振り返った。日本は準々決勝のベネズエラ戦で無念の敗退。「期待に応えられなかったのは本当に申し訳ないなと思います。本当に『力の差』と