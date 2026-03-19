NHKは19日、女優の石橋静河（31）がヒロインを務める今年後期の連続テレビ小説「ブラッサム」に、加賀まりこ（82）と松たか子（48）が出演することを発表した。加賀は80歳をこえてベストセラー作家となる1980年代の主人公・葉野珠（はの・たま）、松は主人公を公私ともに長年支える秘書役を演じる。加賀の朝ドラ出演は2004年「天花」以来22年ぶりで、松は初出演。山口県岩国を舞台に明治、大正、昭和を駆け抜け自由を求め続け