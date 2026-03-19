NHKは19日、女優の石橋静河（31）がヒロインを務める今年後期の連続テレビ小説「ブラッサム」に、加賀まりこ（82）と松たか子（48）が出演することを発表した。加賀は80歳をこえてベストセラー作家となる1980年代の主人公・葉野珠（はの・たま）、松は主人公を公私ともに長年支える秘書役を演じる。加賀の朝ドラ出演は2004年「天花」以来22年ぶりで、松は初出演。

山口県岩国を舞台に明治、大正、昭和を駆け抜け自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語。上京して作家の道を切り開き、関東大震災と戦争、結婚と離婚、倒産、借金とさまざまな困難にのみ込まれながらも作家として花を咲かせるヒロインを石橋が演じる。

人気作家となった80年代の主人公を演じる加賀は「『珠という名の女（ひと）』 26年前の朝ドラ『私の青空』で私はヒロインの母親で、珠ちゃんと呼ばれる役だった 今回も『葉野珠』である。56歳で演じた珠ちゃんは、大間のまぐろ漁師のおかみさんで、肝っ玉母さん。ダンナ様に一途に惚れている女。大好きな役だった。未だに役名を覚えているのだから、手応えがあったのでしょうねェ！！」と2000年放送の「私の青空」を振り返る。

そして「葉野珠さんも、個性の強い女（ひと）だけど、私のプランはちょいと抜けた85歳で、スキップなんかを突然しちゃうような、チャーミングな珠さんにしたいと願っています」と演技プランを明かし、「珠という名に守ってもらいながら！」と思い入れをつづった。

松は主人公と公私にわたり生活を共にし、支え続ける秘書・藤川優子役。「様々なご縁が重なって、『ブラッサム』の一員になれますこと、大変光栄に思っております」と初出演を喜び、「静河ちゃん、そして加賀さんを見つめていけることが楽しみでなりません。出来の悪い秘書かもしれませんが、珠さんの人生への憧れを胸に秘めて、寄り添っていきたいと思います」と意気込みを明かした。

石橋は「珠ちゃんの人生のゴールにお二人が立っていると思うと、山あり谷ありの珠ちゃんの人生も恐れず思いっきり突っ走ることができそうです。実際ゴールが見えないと、この道であっているのかしらと不安になるものですが、未来の自分がニコニコとこちらを見守っている想像ができれば、それは大きな力となって前を向けるのでは、とお二人のお名前を聞いて、私自身とても勇気をもらいました」と加賀、松の出演に力をもらったという。「成功も失敗も、すべてに大花丸をつけてもらうような、そんな清々しい気持ちで大先輩方の登場を大喜びしています」とコメントを寄せた。

制作統括の村山峻平氏は「物語全体を包み込む」と2人の役柄を説明。荒波にもまれながら前に進んでいく主人公にとって「前に進んだ先の微かな光を感じられる存在として、自然体で佇みながらもブレない二人の姿は、ドラマを見てくださる人をきっと豊かな気持ちにさせてくれると思います」と期待を寄せた。

ヒロインの父役に渡部篤郎、継母役に国仲涼子、岩国の人々として松本穂香、八嶋智人、楠見薫らの出演が既に発表されている。