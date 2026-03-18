K-POPの第一線で活躍するプロの技術により、候補生たちが劇的な変貌を遂げ、スタジオから絶賛の嵐が巻き起こった。【映像】大変身した練習生たちのビジュアル3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。三次審査に挑むBチームのAYANA（桑原彩菜・18歳）、SERIA（城守星愛・18歳）、ERENA（土方エレナ・20歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4人がステージに登場すると、その劇的な変貌ぶりにスタジオの熱量は