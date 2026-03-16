タレントの小倉優子が15日に自身のアメブロを更新し、ファミリーレストランの後にマクドナルドへはしごしたことを明かした。この日、小倉は「私が太る理由」というタイトルでブログを更新し「今夜はロイヤルホストへ！」と家族でファミリーレストランを訪れたことを報告。「ケールサラダ、ハンバーグ、十穀米、デザートです」と堪能したメニューを写真とともに紹介した。一方で「子ども達は私よりガッツリ食べたのに、帰り道にマッ