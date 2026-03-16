◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第11節BL東京21―60東京SG（2026年3月15日東京・秩父宮ラグビー場）2連覇王者のBL東京は、東京SGに21―60（前半14―27）で敗れて5勝6敗で黒星先行となった。第6節以降は白星なし。トップリーグ時代の2016―17シーズン以来9季ぶりの5連敗を喫した。昨季決勝と同じ顔合わせとなった第6節（1月24日）は東京ベイに24―20で勝利も、その後は三重、神戸、トヨタ、BR東京、東京SGと直近2季負