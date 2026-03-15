全米野球記者協会のロメロ記者やFOXスポーツが続々と日本の敗北を速報■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫し、大会連覇の夢が途絶えた。過去5大会すべてでベスト4に進出していた日本の初めての準々決勝敗退という衝撃的な結末に、現地の米メディ