リクスタ（千葉県市川市）のアプリ・ウェブサイト「お城がいいね」が、「2026年ユーザーが選んだベスト・オブ・お城」を発表しました。【画像】意外な《城》もランクイン？TOP20を見る！調査は2025年12月23日から2026年1月20日にインターネットで実施。アプリ「戦国村を作ろう！」「戦国村を作ろう2」「戦国村を作ろう3」「戦国鷹（タカ）狩」「戦国クイズ」のユーザー178人から有効回答を得ています。3位は「小田原城」（