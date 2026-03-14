【モデルプレス＝2026/03/14】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが3月13日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテラインが映えるオフショルダートップス姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】“身長170cm”美人アナ「骨格が神」オフショル姿◆ 瀧山あかねアナ、オフショルトップス姿披露瀧山はピンクや水色のハートの絵文字と共に屋内で撮影したリール動画を投稿。オフショルダーの水色のトップスに紺色のデニムを組み合わせたコ