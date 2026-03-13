「ネクストレベルホールディングス」で代表取締役を務める実業家・河原由次氏が2026年3月12日、仮に自分が総理大臣になった場合、「子供を産まない人は税金2倍にする」とXで提言し、SNS上で物議を醸している。「このまま少子化が進んだら日本って普通に終わる」河原氏は12日にXを更新し、「俺が総理大臣なら子供を産まない人は税金2倍にする」と提言。続けて「極端な話だけど」とした上で、「このまま少子化が進んだら日本って普通