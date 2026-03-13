こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年3月13日は、シルエットが改良されて軸部分が短くなり、すばやく押すだけで音楽や通話をコントロールできる機能も搭載した、Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、