こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月13日は、シルエットが改良されて軸部分が短くなり、すばやく押すだけで音楽や通話をコントロールできる機能も搭載した、Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定 17,080円 （22%オフ） Amazonで見る PR PR

再設計されたデザインで装着感アップ！ 操作性も向上したAppleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4」が22％オフの過去最安値に

Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4」が、現在、Amazonで 22%オフの過去最安値ですよ！！

快適性のために再設計された新しいシルエット、軸部分が短く改良され、耳へのフィット感と安定感が向上した同モデル。長時間つけていても負担が少なく、一日中使える装着感を実現しています。

ステム部分をすばやく押すだけで音楽再生や通話をコントロールできる操作機能も搭載。直感的な操作が可能で、スマートフォンを取り出すことなく音楽や通話を管理できます。

パーソナライズされた空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキングに対応。音楽や映画、ゲームなどのコンテンツで、まるで周囲に音が広がるような没入感のあるサウンド体験を楽しめます。

H2チップ搭載で音質と通話性能が進化！ 最大30時間バッテリーも魅力です

Apple製のH2チップを搭載、先進的なコンピュテーショナルオーディオにより、周囲の雑音を低減しながらクリアな音を届けます。

特に通話では、「声を分離」機能で周囲の騒音を抑え、あなたの声を際立たせて相手に届けるため、騒がしい場所でも快適に通話可能に。

1回の充電で最大5時間再生、 充電ケース併用で最大30時間再生とバッテリーの持ちも前モデルより改良。充電ケースはUSB-Cに対応し、体積比で10%以上コンパクト化しています。

IP54等級の防塵・耐汗耐水性能を備えているため、ワークアウトや外出時でも安心して使用可能。高音質・快適装着・長時間バッテリーを兼ね備えたAirPods 4が、今なら最安値で購入できちゃいますよ！

