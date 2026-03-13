【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NiziUが、4月1日にリリースする2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』より、収録曲「Dear･･･」のMVが3月13日に公開され、楽曲の先行配信もスタートした。 ■「小さい頃から西野カナさんのことが好き」（NiziU・MIIHI） 「Dear･･･」は2009年に西野カナがリリースした大ヒット曲のカバー。NiziUメンバーの西野カナへの強い想いは過去から周知のことであり、