おととし、新潟県弥彦村の工事現場で男性作業員1人が死亡し、3人が重軽傷を負った爆発事故について、警察が当時の工事責任者2人を書類送検していたことが分かりました。 【記者リポート】「爆発事故があった弥彦総合文化会館。爆発の影響か正面のガラスが割れているように見えます」この事故は、おととし6月、弥彦村の弥彦総合文化会館で改装工事中に爆発事故が発生し、作業にあたっていた当時35歳の男性が死亡し、3人が重