うどんや茶碗蒸しなどによく入れられる具材の一つがかまぼこです。かまぼこにはどのような栄養素が含まれているのでしょうか。ユーザーライフサイエンス（福岡県飯塚市）会長で、食品の効果を研究する食品機能学研究者の大貫宏一郎さんに聞きました。【要注意】「えっ…！」これが「血糖値」が上がりやすい食べ物＆飲み物です（画像10枚）腹持ちがよく食べ過ぎの予防につながるQ.かまぼこには、どのような栄養成分が含まれている