ジェイックは、20代正社員を対象に実施した「“働きすぎ”の境界線」に関するアンケート調査の結果を2026年3月10日に発表した。調査は2026年2月9日〜14日、同社の就職支援サービスを利用して就職・入社した20代の正社員142人を対象に、Webアンケートで実施された。○3割以上が「働きすぎ」でワークライフバランスが保てていないと実感働き過ぎでワークライフバランスが保てていないと感じることまず、「自身の働き方について、“働