ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームの1次ラウンド・プールC最終戦で日本代表「侍ジャパン」とチェコが対戦。8回、佐藤輝明内野手が死球を受けたが、直後のチェコ選手の振る舞いにネット上で称賛の声が上がった。両軍無得点で迎えた8回。先頭の佐藤に対し、チェコの2番手コヴァラが内角へ投球。左腕に直撃した。これにコヴァラはマウンドを降り、佐藤に声をかけて