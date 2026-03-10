すかいらーくレストランツ（東京都武蔵野市）のファミリーレストランチェーン「ガスト」が、東京・浅草にある老舗洋食店「レストラン大宮」のシェフ・大宮勝雄さんが監修した新メニュー「THE 職人ビーフハンバーグ」と「THE 職人ビーフシチューバーグ〜ホイル包み〜」を3月12日午前10時30分から期間限定で販売します。【写真】ヤバイ！おいしそう！「ビーフシチューバーグ」！「上林春松本店」監修スイーツも一挙見せ！「