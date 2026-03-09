2026年4月3日（金）4月4日（土）4月5日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場1〜6ホールで開催されるヒップホップフェスティバル『POP YOURS』。最終ラインナップとして、「DAY1」4月3日（金）にKoshy ＆ Sonsiの出演が決定した。「DAY2」4月4日（土）のヘッドライナーの千葉雄喜や、「DAY3」4月5日（日）に出演するWatsonなどのプロデュースを手がけるトッププロデューサーのKoshy。そして、『RAPSTAR 2025』で脚光を集め、Koshyプ