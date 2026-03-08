大和ハウスグループの大和リースは、栃木県の宇都宮市中央卸売市場に新設されたにぎわい区画「フレスポうつのみや市場」（宇都宮市簗瀬町）を、3月20日にオープンする。市場と街を結ぶ施設を設け、取扱量の減少が著しい市場の活性化を図るのが狙いで、宇都宮市から土地を借り、市の構想に基づいて施設を整備した。【こちらも】横浜の「モザイクモール港北」、大規模リニューアルで夏までに27店開業へフレスポうつのみや市場は