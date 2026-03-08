[3.8 J2・J3百年構想リーグEAST-B第5節 岐阜 0-1 甲府 長良川]J2・J3百年構想リーグEAST-B第5節が8日に行われ、2位ヴァンフォーレ甲府は敵地で3位FC岐阜に1-0で勝利した。スコアが動いたのは後半17分。MF藤井一志がペナルティエリア中央で右足を振ると、コース上にいたFW内藤大和が胸トラップから右足で押し込んだ。内藤は4戦連発となる今季5ゴール目を記録。甲府は21歳の生え抜きストライカーによる1点を守り抜き、開幕5連