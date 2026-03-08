『僕のヒーローアカデミア』アニメ10周年プロジェクトスタートイベントが、TVアニメ1期の初回放送からちょうど10年となる4月3日（金）に開催されることが決定した。イベントにはヒーローキャスト4人が集結する。『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載された、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 シリーズ世界累計発行部数は1億部を突破する本作は、 ”個性” と呼ば