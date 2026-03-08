WBC取材のため来日ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは連日、熱戦が繰り広げられている。連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が連勝と好発進する中、来日している海外記者が東京ドームのお気に入りポイントを紹介している。米衛星ラジオ局「シリウスXM」のチャンネル「MLBネットワークラジオ」でホストを務めるダニ・ウェクセルマン氏は7日、自身のXを更新。「東京ドームでのお気に入りのポイン