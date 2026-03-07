2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と大矢明彦氏が、ヤクルトの抑え候補について言及した。齊藤氏は「星投手は経験十分なクローザーとしてやっていますからね。ただ、調子が悪くなった時に、長く響いてしまうのがある。リリーフピッチャーは1試合1試合切り替えが大事。フォーク、まっすぐもよい。あとは気持ちだけ負けないことが大事な感じがしますけどね」と、抑え候補で昨季チーム