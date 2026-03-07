「お客様は30代〜50代、とくに40代の方が多いですね。ほとんどが首肩と股関節に痛みがあるケースです」こう話すのは、全国72店舗を展開する「全力ストレッチ」の1カ月先まで指名で埋まるトレーナー・Kanonさんだ。「全体的に筋肉がガチガチで張りが強く、筋肉が縮まって関節の可動域がせまくなっている方がほとんどです。この状態ではストレッチがかからないので、施術は筋肉を緩ませて、血流をよくすることから始めます。血流が