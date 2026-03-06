Xに投稿されて話題になっているのは、同一猫さんの保護当時と現在の姿を比較した投稿です。保護されて10か月後のまるで別猫のような顔つきの変化は、X上で3000万回以上もユーザーの目に留まり、「愛されて生活できてるんだろうな～♪」「野性味溢れるお顔からキュルンキュルンなかわい子ちゃんに大変身！」「幸せな顔してますねぇ」といった声が殺到しています！ 【写真：険しい表情をしていた保護子猫→10か月