漫画家・矢沢あいが描き下ろした“ヱビスの美人画”を中心に構成される展示「門出を彩るヱビスの美人画展」が開催されます。会場は東京・恵比寿のYEBISU BREWERY TOKYOで2026年3月4日から4月13日まで、福岡のONE FUKUOKA BUILDINGでは3月19日から3月29日まで。サッポロビールが展開するヱビスビールとの共創企画として実施されます。©矢沢漫画制作所／集英社 | photo by ©FASHION HEADLINE本展の中心となるのは、矢沢あ