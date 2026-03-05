Googleのアプリ手数料等を巡りEpic Gamesが起こした訴訟がついに決着し、Androidで正式に利用可能なアプリストアが増え、手数料が引き下げられるなどの措置が執られることになりました。両社が「紛争は解決した」と発表しています。Android Developers Blog: A new era for choice and opennesshttps://android-developers.googleblog.com/2026/03/a-new-era-for-choice-and-openness.htmlGoogle’s Changes Will Open Android Dev