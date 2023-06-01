Image: MacRumors 先ほどApple（アップル）からM5 MacBook AirとM5 Pro/M5 Pro Max MacBook Proが発表されましたね。ウワサの安価MacBookは発表されませんでした（明日かな？）が、その気になる名称がついに判明したかもしれません。まったく新しいMacBookの名称は「MacBook Neo」で決まり？ Image: Apple via MacRumors