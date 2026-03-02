3月1日に行われたWIN5は2181票的中で、31万2270円の払戻しとなった。中山競馬場で行われた中山記念はレーベンスティールが、阪神競馬場で行われた桜花賞トライアル・チューリップ賞はタイセイボーグが勝利した。【中山記念】レーベンスティールが貫禄の重賞5勝目上位人気が順当に勝利1レース目阪神10R伊丹Sベルウェザー単勝6番人気2レース目中山10RアクアマリンSソーダーンライト単勝1番人気3レース目小倉11R関門橋Sバルナ