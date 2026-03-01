ルナソルは、2026年3月6日にファンデーションの「ラディアントフロウ メッシュコンパクト」と、洗顔料の「ポリッシングクリア ジェルウォッシュ」を発売します。東京バーゲンマニア編集部は、発売に先駆けて行われた発表会に参加。商品を試してみたので紹介していきます。まるで素肌自体がきれいに見える仕上がり3月6日に、ルナソルから登場するのは、肌のツヤ・トーンアップを叶える美容液メッシュファンデーション「ラディアント