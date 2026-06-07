ちびまる子ちゃん×チチカカ再販決定！40周年限定コラボが待望の復活

2026年3月に発売され、大きな話題を集めた「ちびまる子ちゃん」とチチカカのコラボレーションアイテムが、ファン待望の再販決定♡『ちびまる子ちゃん』原作40周年を記念した特別な企画として誕生した今回のコレクションは、秘蔵イラストとチチカカらしいカラフルな世界観が融合した魅力あふれるラインナップです。買い逃してしまった方にも嬉しい再登場の詳細をご紹介します。

原作40周年を彩る特別コラボ

今回のコラボレーションは、『ちびまる子ちゃん』原作40周年を記念して実現したスペシャル企画です。

最大の魅力は、40周年を記念して公開された貴重な秘蔵イラストを使用していること。

長年愛され続けるまるちゃんの世界観と、世界各国の文化を取り入れたチチカカならではのエスニックテイストが融合し、ここでしか手に入らないオリジナルデザインが誕生しました。

作品の温かみや楽しさをそのままに、普段のファッションや生活に取り入れやすいデザインへと落とし込まれているのもポイント。世代を問わず楽しめるコレクションとして注目を集めています。

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遊び心たっぷりの限定デザイン

今回展開される限定デザインは2種類です。

まずは「象と踊るまるちゃんパッチワークバンダナ柄」。一見するとエスニック調のパッチワークデザインですが、よく見るとまるちゃんが隠れている遊び心満載の柄になっています。

チチカカらしい民族調の雰囲気とまるちゃんの可愛らしさが絶妙にマッチしたデザインです。

もうひとつは「魔法のランプまるちゃんレトロポップ柄」。鮮やかなカラーリングとレトロな雰囲気が特徴で、見ているだけで明るい気持ちになれるハッピーなデザイン。

まるちゃんの魅力をよりポップに表現した仕上がりとなっています。

どちらのデザインもチチカカならではの色使いと遊び心が詰まっており、日常を楽しく彩ってくれるアイテムとして人気を集めています♪

再販情報と購入方法をチェック

前回販売時には多くの反響が寄せられたことから、今回の再販が決定しました。

2026年6月中旬より、チチカカ各店舗をはじめ、チチカカ公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて順次販売開始予定です。

また、実店舗およびオンラインショップでは予約受付も実施中。人気アイテムは再び完売が予想されるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

再び出会える特別なコレクション

『ちびまる子ちゃん』とチチカカという異なる魅力を持つ2つの世界が出会った40周年記念コラボレーション。

秘蔵イラストを使用した特別感と、チチカカらしいカラフルでエスニックなデザインが融合したアイテムは、日常にハッピーを届けてくれます♡

前回購入できなかった方はもちろん、コレクションとして楽しみたいファンの方も、この貴重な再販の機会をぜひお見逃しなく。お気に入りのアイテムで、まるちゃんの世界をもっと身近に楽しんでみてください。