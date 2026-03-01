【ルナソル】簡単なのに″透明感のある肌″に仕上がる新作ファンデが優秀すぎた。メイクの土台を見直すチャンスかも《編集部レポ》

ルナソルは、2026年3月6日にファンデーションの「ラディアントフロウ メッシュコンパクト」と、洗顔料の「ポリッシングクリア ジェルウォッシュ」を発売します。

東京バーゲンマニア編集部は、発売に先駆けて行われた発表会に参加。商品を試してみたので紹介していきます。

まるで素肌自体がきれいに見える仕上がり

3月6日に、ルナソルから登場するのは、肌のツヤ・トーンアップを叶える美容液メッシュファンデーション「ラディアントフロウ メッシュコンパクト」と、メイクのりの良いツヤ肌に導くジェル洗顔料「ポリッシングクリア ジェルウォッシュ」です。

どちらも、使い続けたくなるような技術が集結した製品に仕上がっています。

ルナソル ラディアントフロウ メッシュコンパクト

ルナソルの新作ファンデーションは、肌のツヤ感とカバー力を両立し、テクニックいらずで毛穴や凹凸による影をカモフラージュし、みずみずしい透明感のある肌に仕上げてくれます。

ベースメイクで、理想的な肌に仕上げるには、肌がうるおう美容液効果、カバー力、薄く均一な塗膜で仕上げることが必須。この3つのポイントを叶えられるアイテムが新たに誕生します。

今回のファンデーションでは、うるおいとカバー力を両立させる技術「セラムキープジェル」を採用。セラムキープジェルの中にカバー素材が均一に並ぶことで、毛穴や凹凸、色ムラといった肌悩みを薄膜でもしっかりとカバー。ファンデーションを塗った表面での光の反射と、塗膜内部での光の拡散で、まるで素肌が美しいような透明感のある肌を演出してくれます。

また、セラムキープジェルが美容液成分（ナイアシンアミド、ヒアルロン酸、豆乳発酵エキス(乳酸桿菌／豆乳発酵液)、ウォータークレス(オランダガラシエキス) 、ノイバラ果実エキス、加水分解酵母エキス(サッカロミセス溶解質エキス)、ローズヒップオイル(カニナバラ果実油)／保湿）が肌上でキープしてくれるので、長時間乾燥が気にならずにうるおいが続きます。

今回のファンデーションは、よくあるクッションファンデーションのような形ではなく、メッシュコンパクトを使用しています。メッシュを通過することで、カバー素材と美容液成分が分散し、薄膜でありながらも簡単に均一な仕上がりになります。

カラーは、P1、N1、N2の3色があります。

P1はピンクみのある明るいカラーで血色感のある仕上がりに。N1はニュートラルな明るさで多くの人になじみやすいカラー、N2はルナソルの既存ファンデーションOC02よりも明るく血色感があるカラーです。

記者は、普段クッションファンデーションを使用していて、パフに取りすぎてしまうこともあるのですが、この「ラディアントフロウ メッシュコンパクト」は、均一にパフに取って塗ることが簡単にできて驚き......。ファンデーションを均一に塗るのが苦手な不器用さんにも使いやすいアイテムです。

カネボウが実施した社内テストで、仕上がりの良さに「返却したくない」という声があったようで、その気持ちに納得してしまうほどの実力を感じました。

また、担当者によると、タッピングで塗布してもカバーできるけれど、鼻や頬などの毛穴の凹凸を補整したいときは肌をなでるようにスーッと塗ると深い毛穴も隠してくれるとのことです。

SPF17・PA＋＋。価格は7700円です。

別売りで「ルナソル ファンデーションコンパクト（パフ付）」が2420円、「ルナソル ファンデーションパフ」が1100円。ファンデーションとコンパクトのセット価格は1万120円です。

角栓などの汚れを除去しながらうるおいは残す、進化したジェル洗顔料

ルナソル ポリッシングクリア ジェルウォッシュ

19年に誕生したルナソルの「スムージングジェルウォッシュ」から、さらなる進化を遂げた導入美容液ジェル洗顔として、「ポリッシングクリア ジェルウォッシュ」が新たに登場します。

今回、落ちにくい角栓などの汚れを除去する角栓崩壊技術に加えて、すすいだ後も肌上にうるおいを残す抱水オイル高残留技術を採用しています。

化粧水のなじみを邪魔する皮脂汚れや古い角質を除去し、くすみのない明るくトーンアップしたクリアな肌へ導きます。

また、肌表面がなめらかに整い、化粧水が均一になじむことによってメイクもムラなく密着し、化粧のり・モチをアップ。

美容液成分（ヒアルロン酸、シソ葉エキス、ハイビスカス花エキス、スクワラン／保湿）が配合されています。

担当者によると、水だけ洗顔と比較して、「ポリッシングクリア ジェルウォッシュ」を使用することで化粧水の保湿効果が持続していたという結果が出たとのこと。

洗顔料は泡立たないタイプで、気になる毛穴の黒ずみ部分にもくるくるとなじませやすい使用感です。香料の一部にオレンジやレモン、ローズ、ラベンダー、シダーウッドなど16種類の精油を使用しているので、深みがありながらもリラックスした香りで癒されます。

数日使用してみて、以前より化粧水がなじみやすくなったように感じました。

150gで価格は3850円です。

