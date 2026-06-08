Herz skin×舟山久美子が贈る♡内外から整える限定ギフトセット登場

夏のギフトシーズンに向けて、舟山久美子さんが手がけるスキンケアブランド「Herz skin（ヘルツスキン）」から、特別なギフトセットが登場します。2026年6月11日（木）より発売される「フルフィルメント フルボイン＆アウト ギフトセット」は、導入美容水とインナーケアゼリーをセットにした贅沢な内容。内側と外側の両方からフルボ酸を取り入れられるため、自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのプレゼントにもぴったりなアイテムです♡

フルボ酸を内外から届ける特別セット

フルフィルメント フルボイン＆アウト ギフトセット

価格：12,000円（税込）

今回発売される「フルフィルメント フルボイン＆アウト ギフトセット」は、Herz skinの人気アイテムを一度に楽しめる限定セットです。

いつものスキンケアに取り入れるだけで、肌と身体の土台*をサポートできるのが魅力です。

朝の洗顔後には導入美容水で肌を整え、日中の乾燥対策にはゼリーで手軽にインナーケア。ライフスタイルに合わせて取り入れやすいセットになっています。

内容：

・フルフィルメント セラムウォーター インテンス90 30mL（現品）

・フルフィルメント フルボブースターゼリー 12g×14本（現品）

・Herz skin オリジナルショップ袋 Sサイズ（W155×D80×H200）

・Herz skin オリジナルギフト用メッセージカード

*角質層まで

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人気美容液とゼリーの魅力

フルフィルメント セラムウォーター インテンス90



Herz skinを代表するベストセラー美容液です。

ヒューミックシェール由来のフルボ酸を90％配合し、70種類以上のミネラルを肌へ届けます。季節や年齢、肌質を問わず使いやすく、スキンケアの最初に取り入れることで、その後の化粧水や美容液のなじみをサポートします。

肌のコンディションを整えたい方や、メイク前のベースづくりを重視したい方にもおすすめです。

容量：30mL

フルフィルメント フルボブースターゼリー



完売が続く人気のインナーケアアイテム。

フルボ酸天然原液を配合し、毎日の美容習慣をサポートします。カシス風味で食べやすく、忙しい朝でも手軽に続けられるのが魅力です。

ツバメの巣加工品やクコの実エキス、アムラ抽出物なども配合されており、美容意識の高い女性から注目を集めています。

内容量：12g×14本

味：カシス風味

ギフトにも自分へのご褒美にも

今回のギフトセットは、Herz skinならではの「イン＆アウト美容」を気軽に体験できる内容となっています。

美容液による外側からのケアと、ゼリーによる内側からのケアを同時に叶えられるため、忙しい毎日でも無理なく続けられるのが嬉しいポイント。

オリジナルショップ袋やメッセージカードも付属しているため、夏の贈り物やお中元、自分へのご褒美ギフトとしてもおすすめです♪

夏の美容習慣をアップデート

舟山久美子さんが立ち上げたHerz skinらしいこだわりが詰まった「フルフィルメント フルボイン＆アウト ギフトセット」。

人気の導入美容液とインナーケアゼリーを一緒に楽しめる特別なセットは、夏の美容習慣を見直したい方にもぴったりです。

内側と外側の両面からアプローチするフルボ酸ケアで、毎日の美しさをサポートしてみてはいかがでしょうか♡