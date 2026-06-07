ランコム数量限定ハイライター登場！透明感あふれるグラススキンを叶える新作

ランコムから、ベストセラーファンデーション「タンイドル ウルトラ ウェア」シリーズの新作として、数量限定ハイライター「タンイドル ウルトラ ウェア シェイプ スティック」が登場します。ひと塗りで透明感あふれる“グラススキン”を演出し、理想の立体感を自在に叶える注目アイテム。上品なつや感と使いやすさを兼ね備えた新作は、毎日のメイクをワンランクアップしてくれそうです♡

グラススキンを叶える限定ハイライター

タンイドル ウルトラ ウェア シェイプ スティック

価格：6,600円（税込）

今回発売される「タンイドル ウルトラ ウェア シェイプ スティック」は、光を美しく反射するつややかな肌を目指した多目的ハイライターです。

肌に滑らせると、繊細なラベンダーピグメントが光を受けて輝き、透明感のある印象へ導きます。単なるハイライトとしてだけでなく、顔全体の立体感を演出するアイテムとして活躍してくれるのが魅力です。

スティックタイプならではの使いやすさもポイント。頬骨や鼻筋、目もとなど、つやをプラスしたい部分へピンポイントで塗布できるため、初心者でも簡単にメリハリのあるメイクが完成します。

シェード：#01 フレキシング ラベンダー

発売日：2026年5月29日（金）：ランコム公式オンラインショップ先行発売（数量限定）／2026年6月5日（金）：全国発売（数量限定）

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ラベンダーピグメントが生む透明感

最大の特長は、光の反射によって美しく輝くラベンダーカラーのピグメントです。

ラベンダーは肌の黄ぐすみを自然にカバーし、透明感のある印象を演出してくれる人気カラー。今回の限定シェード「#01 フレキシング ラベンダー」は、肌になじみながらも明るく華やかなつやを与えます。

さらに、肌に溶け込むようななめらかなテクスチャーを採用。長時間の色持ちと快適な使用感を両立し、美しい仕上がりをキープします。

頬の高い位置に入れることで立体感を強調し、目もとに重ねれば華やかな印象に。チークの上から重ねてニュアンスチェンジを楽しむこともでき、さまざまなメイクアレンジに対応します。

使い方をチェック

使用方法はとても簡単。スティックを直接肌にのせるか、指先に取って、頬骨や鼻筋、目もとなど、つやや輝きを与えたい部分になじませるだけ。自然な立体感とグロッシーな仕上がりを楽しめます。

持ち運びしやすいスティックタイプなので、外出先でのメイク直しにも便利です。

数量限定だから早めのチェックがおすすめ

ランコムの「タンイドル ウルトラ ウェア シェイプ スティック」は、透明感と立体感を同時に叶える数量限定の特別なハイライターです。

ラベンダーピグメントによる上品な輝きと使いやすいスティック形状で、毎日のメイクに新しい魅力をプラスしてくれます。

グラススキンのような美しいつや肌を目指したい方は、数量限定ならではの特別な一本をぜひチェックしてみてください♪