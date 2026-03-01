「大相撲春場所」（８日初日、エディオンアリーナ大阪）二所ノ関一門の連合稽古が１日、大阪市の商業施設・グランフロント大阪で行われた。大記録が目前に迫る玉鷲（４１）＝片男波＝は申し合いで意欲的に汗を流した。勝ち残りの申し合い稽古。玉鷲は積極的に売り込み、近年ではかなり多い１２番相撲を取った。阿炎を持ち味通りに押し出せば、豪ノ山には組まれても寄り切るなど６勝６敗。「力を出したのかなと思います」とう