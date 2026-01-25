＜大相撲初場所＞◇十四日目◇24日◇東京・両国国技館【映像】熱海富士が“謎の動き” 超独特ルーティン十四日目の取組前時点で10勝3敗と優勝争いを演じている前頭四枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）が館内に姿を表し、土俵下に座ると、取組前ルーティンとして“謎の動き”。その姿に「こういう人形あるよねw」「かわいすぎかよ」などと反響が続々寄せられた。熱海富士は小結・王鵬（大嶽）と前頭二枚目・宇良（木瀬）が取組を行う