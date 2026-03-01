１日、岡山県の多くの高校で卒業式が行われました。岡山市中区の山陽学園高校では、卓球の面手凛選手が卒業式に参加しました。 玉野市出身の面手選手は、2025年インターハイ女子シングルスで優勝。2026年４月にロンドンで行なわれる卓球の世界選手権団体戦のメンバーにも選ばれました。 面手選手は式の後、教室で同級生らと写真を撮ったり、サインを書いたりするなど、新たなスタートに向け笑顔を見せて